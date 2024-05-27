ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 60,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки у квітні на пенсії було направлено 60,5 млрд гривень.
За даними ПФУ на пенсійні виплати спрямовано через АТ "Укрпошта" - 9,9 млрд грн, через уповноважені банки - 51 млрд грн.
За даними ПФУ, загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,082 млн осіб. Інші 2,077 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
З початку року середня пенсія зросла на 9,6% та станом на 1 квітня становила 5 743 гривень.
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).
Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.