ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки у квітні на пенсії було направлено 60,5 млрд гривень.

За даними ПФУ на пенсійні виплати спрямовано через АТ "Укрпошта" - 9,9 млрд грн, через уповноважені банки - 51 млрд грн.

Розмір пенсії та кількість пенсіонерів

За даними ПФУ, загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,082 млн осіб. Інші 2,077 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".