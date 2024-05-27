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ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц

Фото: Пенсии в Украине в мае профинансированы на 60,9 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в апреле на пенсии было направлено 60,5 млрд гривен.

По данным ПФУ на пенсионные выплаты направлено через АО "Укрпочта" – 9,9 млрд грн, через уполномоченные банки - 51 млрд грн.

Размер пенсии и количество пенсионеров

По данным ПФУ, общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 составила 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем месяц назад.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,082 млн человек. Остальные 2,077 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

 

С начала года средняя пенсия выросла на 9,6% и на 1 апреля составила 5 743 гривен.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.

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