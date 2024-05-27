ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в апреле на пенсии было направлено 60,5 млрд гривен.

По данным ПФУ на пенсионные выплаты направлено через АО "Укрпочта" – 9,9 млрд грн, через уполномоченные банки - 51 млрд грн.

Размер пенсии и количество пенсионеров

По данным ПФУ, общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 составила 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем месяц назад.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8,082 млн человек. Остальные 2,077 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".