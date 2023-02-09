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ПФУ збільшив фінансування субсидій пільг за останній місяць

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 11:08
ПФУ збільшив фінансування субсидій пільг за останній місяць Фото: на субсидії та пільги виплатили 4,1 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України станом на 8 лютого профінансував 4,1 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг у січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Сума збільшилася порівняно з попередніми місяцями, коли ПФУ профінансував житлові субсидії та пільги за грудень та листопад 2022 року за 3,9 млрд гривень.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.

За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн. 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі - через АТ "Укрпошта".

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