ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПФУ увеличил финансирование субсидий льгот за последний месяц

Новина українською →
Украина, Четверг 09 февраля 2023 11:08
ПФУ увеличил финансирование субсидий льгот за последний месяц Фото: на субсидии и льготы выплатили 4,1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 8 февраля профинансировал 4,1 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сумма увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами, когда ПФУ профинансировал жилищные субсидии и льготы за декабрь и ноябрь 2022 года по 3,9 млрд. гривен.

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.

По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысяч - через АО "Укрпочта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине Пенсионный фонд Украины
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов