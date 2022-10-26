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ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць

Фото: на пенсії у жовтні пішло 50,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 жовтня завершив фінансування пенсій за жовтень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,6 млрд. гривень, що на 1,1 млрд. гривень більше, ніж у вересні (49,5 млрд. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, 9,6 млрд. гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 41,0 млрд. гривень - через уповноважені банки.

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 жовтня доставлено 90,2% профінансованої суми за вересень.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.

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