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ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за последний месяц

Фото: на пенсии в октябре пошло 50,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 октября завершил финансирование пенсий за октябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,6 млрд гривен, что на 1,1 млрд гривен больше, чем в сентябре (49,5 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 9,6 млрд гривен направлено на выплату пенсий через "Укрпочту", 41,0 млрд гривен - через уполномоченные банки.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 октября доставлено 90,2% профинансированной суммы за сентябрь.

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.

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