ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за последний месяц

Пенсионный фонд Украины 25 октября завершил финансирование пенсий за октябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,6 млрд гривен, что на 1,1 млрд гривен больше, чем в сентябре (49,5 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, 9,6 млрд гривен направлено на выплату пенсий через "Укрпочту", 41,0 млрд гривен - через уполномоченные банки.
По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 октября доставлено 90,2% профинансированной суммы за сентябрь.
Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.
Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.
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