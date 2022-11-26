ПФУ увеличил финансирование пенсий за месяц: сколько выплатили в ноябре

Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,9 млрд гривен, что на 0,3 млрд гривен больше, чем в октябре (50,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, по состоянию на 24 ноября на пенсионные выплаты было направлено 49,1 млрд гривен, в том числе 9,6 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,5 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 23 ноября доставлено 85,8% профинансированных сумм.