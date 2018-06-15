ПФУ заявил о выплате более 67% пенсий за июнь

ПФУ уже направил на выплату пенсий свыше 20 млрд гривен

В Пенсионном фонде Украины по состоянию на 15 июня 2018 года выплачено составляет 67,4% пенсий от месячной потребности в средствах. Об этом передает "Урядовый портал".

"Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионных выплат за июнь 2018 года. По состоянию на 15 июня на выплату пенсий направлено 20 млрд 212,7 млн гривен", - указано в сообщении.

Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков осуществляется по установленному графику.

Напомним, Верховный суд Украины пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подано без ограничения шестимесячным сроком.

Добавим, в мае 2018 года Конституционный суд Украины признал конституционным лишение ветеранов труда ряда льгот.