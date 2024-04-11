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ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити

Фото: Субсидії зможуть отримати ще 50 тисяч сімей в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, усім потенційним одержувачам надіслано повідомлення в електронний кабінет на сайті ПФУ.

Щоб перевірити, чи є домогосподарство потенційним субсидіантом, потрібно зробити кілька кроків.

На сайті фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA.

На панелі зліва оберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть у вкладку "індивідуальні повідомлення". Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Покроковий алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії на сайті ПФУ.

 

Субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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Пенсійний фонд УкраїниСубсидії в Україні