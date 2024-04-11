ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити

Україна, Четвер 11 квітня 2024 11:56
UA EN RU
ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити Фото: Субсидії зможуть отримати ще 50 тисяч сімей в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, усім потенційним одержувачам надіслано повідомлення в електронний кабінет на сайті ПФУ.

Щоб перевірити, чи є домогосподарство потенційним субсидіантом, потрібно зробити кілька кроків.

На сайті фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA.

ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити

На панелі зліва оберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть у вкладку "індивідуальні повідомлення". Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити

Покроковий алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії на сайті ПФУ.

Субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Субсидії в Україні
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні