ПФУ виявив 50 тисяч сімей, які мають право на субсидію, але не зверталися: як перевірити

Пенсійний фонд України виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але за отриманням виплати не зверталися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

На панелі зліва оберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть у вкладку "індивідуальні повідомлення". Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

На сайті фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA.

Щоб перевірити, чи є домогосподарство потенційним субсидіантом, потрібно зробити кілька кроків.

Субсидії в Україні

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.