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ПФУ выявил 50 тысяч семей, которые имеют право на субсидию, но не обращались: как проверить

Украина, Четверг 11 апреля 2024 11:56
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ПФУ выявил 50 тысяч семей, которые имеют право на субсидию, но не обращались: как проверить Фото: Субсидии смогут получить еще 50 тысяч семей в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнаружил 50 717 домохозяйств, которые могут получать жилищную субсидию, но за получением выплаты не обращались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, всем потенциальным получателям отправлено сообщение в электронный кабинет на сайте ПФУ.

Чтобы проверить, является ли домохозяйство потенциальным субсидиантом, нужно сделать несколько шагов.

На сайте фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Вход" и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или ID.GOV.UA.

ПФУ выявил 50 тысяч семей, которые имеют право на субсидию, но не обращались: как проверить

На панели слева выберите раздел "Мои сообщения" и перейдите на вкладку "Индивидуальные сообщения". Если вы определены потенциальным получателем жилищной субсидии, то здесь вы сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины.

ПФУ выявил 50 тысяч семей, которые имеют право на субсидию, но не обращались: как проверить

Пошаговый алгоритм подачи упрощенного заявления на назначение жилищной субсидии на сайте ПФУ.

Субсидии в Украине

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд гривен.

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Пенсионный фонд Украины Субсидии в Украине
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