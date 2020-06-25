ПФУ збільшив виплати пенсій за місяць

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За червень на пенсії направлено на 100 млн гривень більше, ніж у травні

Пенсійний фонд України 25 червня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Усього за червень на пенсії направлено 38,8 млрд грн, що на 100 млн грн більше, ніж у травні 2020 року.

Зазначимо, Пенсійний фонд України 25 травня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.

За травень профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн. Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн. Однак виплати у травні більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) 2 червня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій за місяць.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус