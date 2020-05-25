ПФУ завершил выплату проиндексированных пенсий за месяц

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За май на пенсии пошло 38,7 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн.

Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.

Однако выплаты в мае больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

В Пенсионном фонде напомнили, что финансирование пенсий за июнь 2020 года начнется 2 июня.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 1 апреля одобрил постановление, которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен.

Отметим, доходы Пенсионного фонда Украины резко упали во время карантина.

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Автор: Александр Белоус