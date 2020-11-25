ПФУ увеличил выплату пенсий за месяц

Пенсионный фонд Украины 25 ноября 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за октябрь 2020 года на пенсии направлено 39,6 млрд гривен, что на 0,3 млрд гривен больше, чем в октябре (39,3 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн).

Отметим, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в сентябре составила 10 570,56 гривен.