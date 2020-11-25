ПФУ збільшив виплату пенсій за місяць

Пенсійний фонд України 25 листопада 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за жовтень 2020 року на пенсії направлено 39,6 млрд гривень, що на 0,3 млрд гривень більше, ніж у жовтні (39,3 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 жовтня 2020 року отримували 335 655 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 219 396 осіб).

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).

Відзначимо, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за вересень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата у вересні склала 10 570,56 гривень.