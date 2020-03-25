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ПФУ збільшив виплату пенсій у березні

Новини » Економіка     25.03.2020 - 18:06
ПФУ збільшив виплату пенсій у березні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За місяць на пенсії направлено 36 млрд грн

Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ в Facebook.

За даними відомства, на пенсії за березень направлено 36,04 млрд грн, що дещо більше, ніж у лютому (35,9 млрд грн).

ПФУ збільшив виплату пенсій у березні

Зазначимо, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що індексацію трудових пенсій українців проведуть з травня 2020 року, в рамках якої пенсії на 11% підвищать для 7 млн осіб.

Раніше заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що індексація пенсій в Україні можлива за рахунок скорочення витрат державного бюджету. За її словами, одним із джерел фінансування індексації пенсій будуть державні компанії, і доходи державних банків.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн.

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