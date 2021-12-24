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ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за декабрь

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 16:00
ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за декабрь Фото: пенсии в декабре 2021 выплачены на сумму 44,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 24 декабря 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за декабрь 2021 года на пенсии направлено 44,6 млрд гривен, что больше, чем в ноябре (43,9 млрд гривен), октябре (43,8 млрд гривен) и сентябре (43,4 млрд гривен), августе (44,3 млрд гривен).

ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за декабрь

Напомним, в декабре 2021 года Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 4,3 млрд гривен до 521,2 млрд гривен.

Отметим, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.

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