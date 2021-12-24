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ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за грудень

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 16:00
ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за грудень Фото: пенсії в грудні 2021 виплачені на суму 44,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 24 грудня 2021 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за грудень 2021 року на пенсії спрямовано 44,6 млрд гривень, що більше, ніж у листопаді (43,9 млрд гривень), жовтні (43,8 млрд гривень) і вересні (43,4 млрд гривень), серпні (44,3 млрд гривень).

ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за грудень

Нагадаємо, у грудні 2021 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік. Розмір доходів і витрат збільшено на 4,3 млрд гривень до 521,2 млрд гривень.

Відзначити, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6%. При цьому кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 22 998 осіб до 10 945 145.

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