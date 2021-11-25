ПФУ увеличил финансирование пенсий: сколько выплачено за ноябрь

Пенсионный фонд Украины 25 ноября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Всего за ноябрь 2021 года на пенсии направлено 43,9 млрд гривен, что больше, чем в октябре (43,8 млрд гривен) и сентябре (43,4 млрд гривен), однако меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен).

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составлял 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.