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ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2021 год: как изменилась сумма

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы 2021 год, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 25,5% до 12 993,56 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.

Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в 2021 году составила:

  • Январь - 11 522,64 гривен,
  • Февраль - 11 762,28 гривен,
  • Март - 12 349,97 гривен,
  • Апрель - 12 561,59 гривен,
  • Май - 12 660,61 гривен,
  • Июнь - 14 185,04 гривен,
  • Июль - 12 911,88 гривен,
  • Август - 12 397,62 гривен,
  • Сентябрь - 13 095,82 гривен,
  • Октябрь - 13 235,32 гривен,
  • Ноябрь - 13 378,29 гривен,
  • Декабрь - 15 700,65 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.

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