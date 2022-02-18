ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за 2021 год: как изменилась сумма

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы 2021 год, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 25,5% до 12 993,56 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
Согласно данным ПФУ, средняя зарплата в 2021 году составила:
Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.