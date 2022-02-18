ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за 2021 рік: як змінилася сума

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати 2021 рік, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 25,5% до 12 993,56 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в 2021 році склала:
Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік у сумі 10 340,35 гривень.