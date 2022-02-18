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ПФУ затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за 2021 рік: як змінилася сума

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати 2021 рік, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 25,5% до 12 993,56 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в 2021 році склала:

  • Січень - 11 522,64 гривень,
  • Лютий - 11 762,28 гривень,
  • Березень - 12 349,97 гривень,
  • Квітень - 12 561,59 гривень,
  • Травень - 12 660,61 гривень,
  • Червень - 14 185,04 гривень,
  • Липень - 12 911,88 гривень,
  • Серпень - 12 397,62 гривень,
  • Вересень - 13 095,82 гривень,
  • Жовтень - 13 235,32 гривень,
  • Листопад - 13 378,29 гривень,
  • Грудень - 15 700,65 гривень.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік у сумі 10 340,35 гривень.

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