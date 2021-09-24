ПФУ сократил финансирование пенсий за месяц почти на 1 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 24 сентября 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Всего за сентябрь 2021 года на пенсии направлено 43,4 млрд гривен, что меньше, чем в августе (44,3 млрд гривен). Однако это больше, чем в июле (42,4 млрд гривен) и в июне (42,6 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров с 1 июля 2021 года установил надбавки к пенсиям 400 тысяч бывших полицейских и военных. Эти деньги было решено выплатить в августе.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.