ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 08:36
UA EN RU
ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць Фото: Виплата пенсій у листопаді становила 63,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за листопад 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано суму 63,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Це трохи менше, ніж у жовтні, коли ПФУ виплатив рекордну суму в історії фонду – 64 млрд гривень.

Всього з початку року Пенсійний фонд перерахував на пенсії 677,9 млрд гривень, у тому числі:

  • Листопад – 63,6 млрд гривень,
  • Жовтень – 64,0 млрд гривень,
  • Вересень – 62,9 млрд гривень,
  • Серпень – 63,5 млрд гривень,
  • Липень – 62,4 млрд гривень,
  • Червень – 62,3 млрд гривень,
  • Травень – 60,9 млрд гривень,
  • Квітень – 60,5 млрд гривень,
  • Березень – 57,6 млрд гривень,
  • Лютий – 51,0 млрд гривень,
  • Січень 50,4 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Він зріс з початку року на 466,61 гривень або на 8,7%. При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%. Таким чином, зростання реального розміру пенсій склало близько 2%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося на початку року, коли в Україні було проведено індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, витрати Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році склали 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

Середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота