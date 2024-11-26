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ПФУ сократил выплату пенсий за последний месяц

Украина, Вторник 26 ноября 2024 08:36
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ПФУ сократил выплату пенсий за последний месяц Фото: Выплата пенсий в ноябре составила 63,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за ноябрь 2024 года. На пенсионные выплаты направлена сумма 63,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Это несколько меньше, чем в октябре, когда ПФУ выплатил рекордную сумму в истории фонда - 64 млрд гривен.

Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил на пенсии 677,9 млрд гривен, в том числе:

  • Ноябрь - 63,6 млрд гривен,
  • Октябрь – 64,0 млрд гривен,
  • Сентябрь – 62,9 млрд гривен,
  • Август – 63,5 млрд гривен,
  • Июль - 62,4 млрд гривен,
  • Июнь – 62,3 млрд гривен,
  • Май – 60,9 млрд гривен,
  • Апрель – 60,5 млрд гривен,
  • Март – 57,6 млрд гривен,
  • Февраль – 51,0 млрд гривен,
  • Январь 50,4 млрд гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Он вырос с начала года на 466,61 грн или на 8,7%. При этом инфляция в Украине с начала 2024 составила 6,5%. Таким образом, рост реального размера пенсий составил около 2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, когда в Украине была проведена индексация пенсий с 1 марта 2024 года.

Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672,0 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.

Средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

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