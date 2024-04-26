ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць

Таким чином, ПФУ скоротив фінансування пенсій на 2,6%, оскільки у березні на пенсії було направлено 62,1 млрд гривень.

Це не означає, що середній розмір пенсій знизився, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитись.

Так, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів за січень-березень скоротилася на 362 тисяч до 10,155 млн осіб. При цьому, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.

Скорочення кількості пенсіонерів може бути пов'язане з тим, що деякі не пройшли обов'язкову ідентифікацію.