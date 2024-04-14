Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців їх одержують

Станом на 1 квітня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 224 710 українців. Це становить 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється так: до 3000 гривень – 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія – 2 761,58 гривень,

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія – 3 548,08 гривень,

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія – 4 415,87 гривень,

від 5001 до 10000 гривень – 25,2%, 2 561 420 осіб, середня пенсія – 6 843,67 гривень,

понад 10 000 гривень – 12,1%, 1 224 71 особа, середня пенсія – 15 268,49 гривень.