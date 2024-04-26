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ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 08:22
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ПФУ скоротив виплату пенсій за останній місяць Фото: Пенсії у квітні в Україні виплатили на суму 60,5 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 квітня завершив фінансування пенсій за квітень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 60,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, ПФУ скоротив фінансування пенсій на 2,6%, оскільки у березні на пенсії було направлено 62,1 млрд гривень.

Це не означає, що середній розмір пенсій знизився, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитись.

Так, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів за січень-березень скоротилася на 362 тисяч до 10,155 млн осіб. При цьому, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505 гривень або на 9,6% до 5 743 гривень.

Скорочення кількості пенсіонерів може бути пов'язане з тим, що деякі не пройшли обов'язкову ідентифікацію.

Розмір пенсій в Україні

Нагадаємо, за даними ПФУ, серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,2 млн українців. Це становить 12,1% від загальної кількості пенсіонерів.

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