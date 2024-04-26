ПФУ сократил выплату пенсий за последний месяц

Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Таким образом, ПФУ сократил финансирование пенсий на 2,6%, поскольку в марте на пенсии было направлено 62,1 млрд гривен.

Это не означает, что средний размер пенсий снизился, поскольку количество пенсионеров могло измениться.

Так, по данным ПФУ, количество пенсионеров за январь-март сократилось на 362 тысячи до 10,155 млн человек. При этом средний размер пенсии за квартал вырос на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.

Сокращение количества пенсионеров может быть связано с тем, что некоторые из них не прошли обязательную идентификацию.