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ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплатили у квітні

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Україна, Середа 26 квітня 2023 08:47
ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплатили у квітні Фото: фінансування пенсій у квітні скоротили на 0,5 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,1 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень менше, ніж у березні (57,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, 10,1 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47 млрд гривень через уповноважені банки.

Крім того, Пенсійним фондом направлено:

  • 5,4 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2,1 млрд гривень - на страхові виплати, у тому числі 1,0 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Нагадаємо, у березні в Україні було проведено індексацію пенсій. Пенсійний фонд за березень направив на пенсійні виплати 57,6 млрд гривень, що на 13% більше, ніж у лютому.

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