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ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплатили в апреле

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Украина, Среда 26 апреля 2023 08:47
ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплатили в апреле Фото: финансирование пенсий в апреле сократили на 0,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен меньше, чем в марте (57,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 10,1 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47 млрд гривен через уполномоченные банки.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено:

  • 5,4 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • 2,1 млрд гривен - на страховые выплаты, в том числе 1,0 млрд гривен - на оплату больничных.

Напомним, в марте в Украине была проведена индексация пенсий. Пенсионный фонд за март направил на пенсионные выплаты 57,6 млрд гривен, что на 13% больше, чем в феврале.

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