ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплатили в апреле

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен меньше, чем в марте (57,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 10,1 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47 млрд гривен через уполномоченные банки.

Напомним, в марте в Украине была проведена индексация пенсий. Пенсионный фонд за март направил на пенсионные выплаты 57,6 млрд гривен, что на 13% больше, чем в феврале.

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