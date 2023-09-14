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В ПФУ рассказали, кому не продлят субсидию автоматически

Четверг 14 сентября 2023 14:20
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В ПФУ рассказали, кому не продлят субсидию автоматически Фото: в ПФУ рассказали, кому не продлят субсидию автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы, которые получали субсидии летом, продолжат их получать и дальше. А для того, чтобы оформить льготу, следует обратиться в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елену Корчаку в эфире телемарафона.

Автоматически субсидия сохранится у тех людей, которым уже ее назначили, которые знают, что она у них будет. То есть, если была летняя субсидия, то она продолжится автоматически.

"А для тех, кто не знает, будет ли субсидия, есть несколько моментов. Во-первых, жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением и заканчивается к дате окончания отопительного сезона", сказала Корчака.

Неотапливаемый сезон рассчитывается с 1 мая по 30 сентября, отопительный продолжается с 1 октября по 30 апреля.

"И если человек обращается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то жилищная субсидия назначается с начала такого сезона. Но не раньше дня возникновения права на его получение", - отметила Корчака.

Она добавила, что людям необходимо подать соответствующее заявление удобным для них способом. Тогда Пенсионный фонд примет решение о назначении или отказе для такого домохозяйства в выплате субсидий.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, поскольку суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.

РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.

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