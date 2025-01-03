ПФУ начал выплату пенсий в 2025 году: когда ждать повышения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 2,1 млрд гривен направлено на выплату через АО "Укрпочта", 1,5 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Выплата пенсий проводится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Повышение пенсий

С 1 января повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

Минсоцполитики определит этот коэффициент в феврале. В прошлом году он составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет проводиться каждый год. Согласно документу, планируется "обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных в соответствии с законодательными актами, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта".

Кроме того, украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ заявила о планах провести пенсионную реформу. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас.

Сокращение реальных доходов пенсионеров

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 года составлял 5 852 гривны. С начала года он вырос на 8,7%. Годовая инфляция в Украине в сентябре 2024 года ускорилась до 8,6%. То есть рост реальных доходов пенсионеров фактически остановился.

Инфляция ускорилась до 11,2% в ноябре и по ожиданиям будет выше 10% по итогам 2024 года.