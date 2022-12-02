UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за грудень

Фото: ПФУ розпочав фінансування пенсій за грудень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за грудень 2022 року. Підвищені пенсії почнуть виплачувати з 4 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, на пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,3 млрд гривень.

Виплата та доставка пенсій за грудень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 грудня.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Перерахунки проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 25 листопада завершив фінансування пенсій за листопад 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,9 млрд гривень, що на 0,3 млрд гривень більше, ніж у жовтні (50,6 млрд гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсія в Україні