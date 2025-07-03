ПФУ розпочав фінансування пенсій за липень: коли надійдуть гроші

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за липень 2025 року. На пенсійні виплати 2 липня спрямовано перші гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України .

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 0,7 млрд гривень.

Пенсії в Україні

У травні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333 тисячі осіб. Це на 15,1 тисячі менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисячі).

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 439,2 тисячі. Решта 1 млн 893,8 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Підвищення пенсій з 1 липня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 9,5%.

Однак стрибок інфляції вже призвів до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні почали знижуватися.

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