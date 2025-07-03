ПФУ начал финансирование пенсий за июль: когда поступят деньги

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за июль 2025 года. На пенсионные выплаты 2 июля направлены первые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины .

Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 0,7 млрд гривен.

Пенсии в Украине

В мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысячи человек. Это на 15,1 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысячи. Остальные 1 млн 893,8 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Повышения пенсий с 1 июля не будет. Фактически единственным механизмом повышения пенсий является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться.

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