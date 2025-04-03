ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень: чи буде підвищення

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошта" спрямовано 713,2 млн гривень.

Виплата пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Усього за місяць на пенсії піде близько 70 млрд гривень.

Перерахунок працюючим пенсіонерам

Пенсійний фонд України з 1 квітня провів автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Усього в Україні 2,8 млн працюючих пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням лише страхового стажу становив 86,24 грн, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривень)

Індексація пенсій

Єдиним механізмом підвищення пенсій в Україні є індексація. Вона враховує рівень інфляції, а також зростання зарплати за останні три роки, і вже була проведена в березні. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115, що призвело до підвищення виплат на 8,4%.

До березня наступного року підвищень не планується, оскільки в Україні заморожена мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, від яких також залежить розмір пенсій.