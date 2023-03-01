ПФУ провів перерахунок пенсій: у кого та наскільки з 1 березня зростуть виплати

Згідно з постановою, розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії з 1 березня не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 грн.

Індексація пенсій

Пенсії, призначені відповідно до законів "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (особам з числа військовослужбовців строкової служби) перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,197.

До пенсій, призначених до 31 грудня 2022 року, розмір яких не підвищився з 1 березня 2023 року, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.

Індексація пенсій військових

Розміри пенсій, призначених відповідно закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), підвищуються на коефіцієнт збільшення 1,197. Підвищенню підлягає розмір пенсії без урахування надбавок.

Підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

З 1 березня підвищенню на коефіцієнт 1,197 підлягають:

мінімальні розміри пенсій по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців строкової служби

мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи

Підвищення мінімальних пенсійних виплат

З 1 березня встановлюються доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам:

Індексація страхових виплат

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" перераховуються із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,197.

Перерахування проводиться у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати - (6700 грн х 4 = 26800 грн).

Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1 500 грн.

Крім того, працюючим пенсіонерам, які на 1 березня 2023 року набули право на проведення перерахунку пенсій, з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або якщо після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше 2-х років, перерахунки пенсій проводяться з 1 квітня 2023 року.

Також з 1 липня підвищенню на коефіцієнт 1,197 підлягають розміри пенсій, призначених відповідно до законів "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність".