ПФУ провел перерасчет пенсий: у кого и насколько с 1 марта вырастут выплаты

Согласно постановлению, размер увеличения в результате перерасчета пенсии с 1 марта не может быть меньше 100 грн и больше 1500 грн.

Индексация пенсий

Пенсии, назначенные в соответствии с законами "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (лицам с числа военнослужащих срочной службы) пересчитываются с применением коэффициента увеличения средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсий, в размере 1,197.

К пенсиям, назначенным до 31 декабря 2022 года, размер которых не повысился с 1 марта 2023 года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Индексация пенсий военных

Размеры пенсий, назначенных в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы), повышаются на коэффициент увеличения 1,197. Повышению подлежит размер пенсии без учета надбавок.

Повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

С 1 марта повышению на коэффициент 1,197 подлежат:

минимальные размеры пенсий по инвалидности лицам с инвалидностью в результате войны из числа военнослужащих срочной службы

минимальные размеры пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы

Повышение минимальных пенсионных выплат

С 1 марта устанавливаются доплаты к минимальным размерам выплат пенсионерам:

Индексация страховых выплат

Ежемесячные страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пересчитываются с применением коэффициента увеличения в размере 1,197.

Перерасчет производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальных заработных плат - (6700 грн х 4 = 26800 грн).

Размер увеличения в результате перерасчета ежемесячных страховых выплат не может превышать 1500 грн.

Кроме того, работающим пенсионерам, которые на 1 марта 2023 года обрели право на проведение перерасчета пенсий, с учетом не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или если после назначения (предыдущего перерасчета) прошло не менее 2-х лет, перерасчет пенсий проводится с 1 апреля 2023 года.

Также с 1 июля повышению на коэффициент 1,197 подлежат размеры пенсий, назначенных в соответствии с законами "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".