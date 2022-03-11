ПФУ профинансировал пенсии за март наперед, - Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, которые выплачиваются через банки, с датой выплаты к 20 марта, и которые выплачиваются через "Укрпочту" - до 25 марта. На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По данным пресс-службы, Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:
На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд грн. Из них через:
Как отметили в пресс-службе, для людей, которые получали пенсию через "Укрпочту" по месту жительства, и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО "Укрпочта" или АО "Ощадбанк".
Для этого необходимо обратиться и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:
"Люди, которые получают пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно", - говорится в сообщении.
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