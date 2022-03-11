UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ПФУ профинансировал пенсии за март наперед, - Минсоцполитики

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, которые выплачиваются через банки, с датой выплаты к 20 марта, и которые выплачиваются через "Укрпочту" - до 25 марта. На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:

  • пенсий, которые люди получают через банки - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 20 марта включительно;
  • пенсий, которые люди получают через "Укрпочту" - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 25 марта включительно.

На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд грн. Из них через:

  • уполномоченные банки - 27,7 млрд грн,
  • АО "Укрпочта" - 10,6 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе, для людей, которые получали пенсию через "Укрпочту" по месту жительства, и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО "Укрпочта" или АО "Ощадбанк".

Для этого необходимо обратиться и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:

  • в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),
  • или на "горячую линию" Укрпочты.

"Люди, которые получают пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии