ПФУ профінансував пенсії за березень наперед, - Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України профінансував пенсії, які виплачуються через банки, з датою виплати до 20 березня, і які виплачуються через "Укрпошту" - до 25 березня. На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:
На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн. З них через:
Як зазначили в прес-службі, для людей, які отримували пенсію через "Укрпошту" за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ "Укрпошта" або АТ "Ощадбанк".
Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:
"Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.