ПФУ профінансував пенсії за березень наперед, - Мінсоцполітики

За даними прес-служби, Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:

пенсій, які люди отримують через банки - всю суму, необхідну для виплати пенсій до 20 березня включно;

пенсій, які люди отримують через Укрпошту - всю суму, необхідну для виплати пенсій до 25 березня включно.

На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн. З них через:

уповноважені банки -27,7 млрд грн,

АТ "Укрпошта" - 10,6 млрд грн.

Як зазначили в прес-службі, для людей, які отримували пенсію через "Укрпошту" за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ "Укрпошта" або АТ "Ощадбанк".

Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:

до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),

або на "гарячу лінію" Укрпошти

"Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно", - йдеться в повідомленні.