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ПФУ профінансував пенсії за березень наперед, - Мінсоцполітики

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України профінансував пенсії, які виплачуються через банки, з датою виплати до 20 березня, і які виплачуються через "Укрпошту" - до 25 березня. На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, Пенсійний фонд України спрямував кошти на виплату:

  • пенсій, які люди отримують через банки - всю суму, необхідну для виплати пенсій до 20 березня включно;
  • пенсій, які люди отримують через Укрпошту - всю суму, необхідну для виплати пенсій до 25 березня включно.

На виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн. З них через:

  • уповноважені банки -27,7 млрд грн,
  • АТ "Укрпошта" - 10,6 млрд грн.

Як зазначили в прес-службі, для людей, які отримували пенсію через "Укрпошту" за місцем проживання, і були вимушені переміститись, забезпечена можливість отримати пенсію там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в АТ "Укрпошта" або АТ "Ощадбанк".

Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:

  • до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет),
  • або на "гарячу лінію" Укрпошти

"Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Пенсії