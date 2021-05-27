ПФУ перейдет на международные стандарты отчетности для введения накопительной пенсии
Пенсионный фонд Украины подготовил проект распоряжения Кабинета министров "Об утверждении плана мероприятий по введению международных стандартов финансовой отчетности в Пенсионном фонде Украины на период до 2025 года". Переход необходим с учетом введения накопительной системы пенсионного страхования.
Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ПФУ обеспечивает ведение бухгалтерского учета в соответствии с Национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета. При этом в части исполнения бюджета по учету доходов и осуществления расходов на пенсионные выплаты применяются различные методы: по кассовому методу осуществляются операции по расходам на пенсионные выплаты, другие операции - по методу начисления.
"Для проведения анализа сопоставления в процентном соотношении, в относительном размере расходов на пенсионное обеспечение, сравнивая со странами Европейского Союза и другими странами, возникает необходимость обеспечения отражения финансовых операций в едином формате", - говорится в документе.
Кроме того, переход на международные стандарты необходим с учетом предусмотренного законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" введения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, преобразования Пенсионного фонда Украины в некоммерческую самоуправляемую организацию.
Применение международных стандартов финансовой отчетности является необходимым ввиду применения субъектами рынков финансовых услуг международных стандартов финансовой отчетности для сопоставления финансовых показателей как государственного, так и негосударственных пенсионных фондов.
Проектом предлагается утвердить план мероприятий по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в Пенсионном фонде Украины на период до 2025 года.
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Постановление ПФУ действует с 1 апреля 2021 года. Новая технология предусматривает обработку заявлений о назначении/перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений, независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.
Отметим, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составили 159,6 млрд гривен, расходы - 167,2 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 7,6 млрд гривен.