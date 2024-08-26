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ПФУ за останній місяць збільшив виплату пенсій українцям

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 14:13
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ПФУ за останній місяць збільшив виплату пенсій українцям Фото: в серпні ПФУ збільшив виплату пенсій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2024 року. На пенсійні виплати направлено 63,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки в липні на пенсії було направлено 62,4 млрд гривень, в червні - 62,3 млрд гривень, у травні - 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

За даними прес-служби, в серпні через АТ "Укрпошта" на пенсії було спрямовано 9,8 млрд гривень, через уповноважені банки - 53,7 млрд гривень

Крім того, станом на 25 серпня профінансовано:

  • на виплату житлових субсидій та пільг - 1,336 млрд гривень,
  • на страхові виплати - 2,433 млрд гривень,
  • в тому числі на оплату лікарняних - 1272 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

Останнім часом кількість пенсіонерів зростає. Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. З початку року він зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.

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