ПФУ за последний месяц увеличил выплату пенсий украинцам

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 63,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в июле на пенсии было направлено 62,4 млрд гривен, в июне – 62,3 млрд гривен, в мае – 60,9 млрд гривен, а в апреле – 60,5 млрд гривен.

По данным пресс-службы, в августе через АО "Укрпочта" на пенсии было направлено 9,8 млрд гривен, через уполномоченные банки – 53,7 млрд гривен

Кроме того, по состоянию на 25 августа профинансировано:

на выплату жилищных субсидий и льгот – 1,336 млрд гривен,

на страховые выплаты – 2,433 млрд гривен,

в том числе на оплату больничных – 1272 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В последнее время количество пенсионеров растет . По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек, что на 26,2 тысячи больше, чем месяц назад.

Из-за текущих счетов в банках пенсии получают 8,227 млн человек. Остальные 2,044 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет.

Средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 816,62 гривен. С начала года он вырос на 431,37 грн. или на 8,0%.