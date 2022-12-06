ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць

Пенсійний фонд України завершив фінансування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за листопад 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, на виплати для понад 2,6 млн домогосподарств спрямовано 3,9 млрд гривень, в тому числі 1,2 млрд гривень - на виплату субсидій через АТ "Укрпошта", 2,7 млрд гривень - через уповноважені банки.

Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.