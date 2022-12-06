ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 14:28
ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць Фото: субсидії та пільги за листопад отримають 2,6 млн українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за листопад 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, на виплати для понад 2,6 млн домогосподарств спрямовано 3,9 млрд гривень, в тому числі 1,2 млрд гривень - на виплату субсидій через АТ "Укрпошта", 2,7 млрд гривень - через уповноважені банки.

Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.

ПФУ назвав суму субсидій та пільг за останній місяць

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины Субсидії в Україні
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України