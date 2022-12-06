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ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 14:28
ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц Фото: субсидии и льготы за ноябрь получат 2,6 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за ноябрь 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, на выплаты более 2,6 млн домохозяйств направлено 3,9 млрд гривен, в том числе 1,2 млрд гривен - на выплату субсидий через АО "Укрпочта", 2,7 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.

ПФУ назвал сумму субсидий и льгот за последний месяц

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

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