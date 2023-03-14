ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій після індексації з 1 березня

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення -579,10 гривень.

За оперативними даними середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5 219,69 гривень. У порівнянні з 1 січня середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597,1 гривень).

Індексація пенсій

На коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

пенсії із солідарної системи - 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 587,41 гривень;

пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 998,54 гривень;

пенсії військовослужбовців - 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення - 1073,56 гривень.

Крім того, 0,9 млн пенсій, призначених з 01.01.2020 до 31.12.2022, які не підвищились з 1 березня, встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 гривень.

Підвищення мінімальних розмірів пенсій

Збільшено розміри мінімальних пенсій:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, - до 3120 гривень; середній розмір підвищення - 385,48 гривень;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) - на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, - до 3120 гривень;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, - до 3000 гривень;

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, - до 2760,00 гривень;

0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, - до 2520,00 гривень.

Як зазначили у ПФУ, перерахунок з 1 березня проведено автоматично, а виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

"Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ нагадали, що пенсії, призначені у 2020-2022 роках з 1 березня 2023 року не підвищуються, оскільки їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати відповідно 7763,17 гривень, 9118,81 гривень, 10846,37 гривень, які перевищують розмір показника середньої заробітної плати у розмірі 7405,03 гривень, що склався під час цьогорічної індексації