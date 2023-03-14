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ПФУ назвал средний размер повышения пенсий после индексации с 1 марта

Фото: пенсии с 1 марта повысили на 580 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения -579,10 гривен.

По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597,1 гривен).

Индексация пенсий

На коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

  • пенсии из солидарной системы - 9,0 млн пенсионеров, средний размер повышения - 587,41 гривен;
  • пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы - 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения - 998,54 гривен;
  • пенсии военнослужащих - 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения - 1073,56 гривен.

Кроме того, 0,9 млн пенсий, назначенных с 01.01.2020 по 31.12.2022, которые не повысились с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Повышение минимальных размеров пенсий

Увеличены размеры минимальных пенсий:

  • 1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, - до 3120 гривен; средний размер повышения - 385,48 гривен;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) - на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат:

  • 0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, - до 3120 гривен;
  • 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, - до 3000 гривен;
  • 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы, - до 2760,00 гривен ;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров - до 2520,00 гривен.

Как отметили в ПФУ, перерасчет с 1 марта произведен автоматически, а выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные пенсионерам даты.

"Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории" , - говорится в сообщении.

В ПФУ напомнили, что пенсии, назначенные в 2020-2022 годах с 1 марта 2023 года, не повышаются, поскольку их исчисление происходило с учетом показателей средней заработной платы соответственно 7763,17 гривен, 9118,81 гривен, 10846,37 гривен, которые превышают показателя средней заработной платы в размере 7405,03 гривен, сложившегося во время индексации в этом году

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году.

Проект постановления правительства об индексации пенсий предусматривает, что под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн. человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен .

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн.

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