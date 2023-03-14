ПФУ назвал средний размер повышения пенсий после индексации с 1 марта

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения -579,10 гривен.
По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597,1 гривен).
На коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:
Кроме того, 0,9 млн пенсий, назначенных с 01.01.2020 по 31.12.2022, которые не повысились с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен.
Увеличены размеры минимальных пенсий:
Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат:
Как отметили в ПФУ, перерасчет с 1 марта произведен автоматически, а выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные пенсионерам даты.
"Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории" , - говорится в сообщении.
В ПФУ напомнили, что пенсии, назначенные в 2020-2022 годах с 1 марта 2023 года, не повышаются, поскольку их исчисление происходило с учетом показателей средней заработной платы соответственно 7763,17 гривен, 9118,81 гривен, 10846,37 гривен, которые превышают показателя средней заработной платы в размере 7405,03 гривен, сложившегося во время индексации в этом году
Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2023 году.
Проект постановления правительства об индексации пенсий предусматривает, что под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн. человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен .
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн.