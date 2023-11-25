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В ПФУ назвали одну з головних умов, коли субсідію в Україні не призначать

Україна, Субота 25 листопада 2023 10:50
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В ПФУ назвали одну з головних умов, коли субсідію в Україні не призначать Фото: в ПФУ назвали одну з головних умов, коли субсідію в Україні не призначать (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Субсидія в Україні 2023 року не буде призначена, якщо одержувач має борги з оплати за комунальні послуги. Але все ж таки є винятки і в цій нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пояснюють в ПФУ, житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

При цьому є випадки, коли субсідію призначать попри заборгованість. Таких випадків три, а саме:

  • якщо документально підтверджено сплату заборгованості;
  • укладено договір про реструктуризацію заборгованності;
  • споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

Субсидія в Україні

Є список найменувань на які надається субсидія в Україні. До нього входить низка житлових послуг - управління багатоквартирним будинком, постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, поводження з побутовими відходами, витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами, витрати на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (при використанні у житловому приміщенні пічного опалення)

Цього року субсидії українцям мають перепризначатися автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно. Водночас українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

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