ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ПФУ назвали одно из главных условий, когда субсидию в Украине не назначат

Украина, Суббота 25 ноября 2023 10:50
UA EN RU
В ПФУ назвали одно из главных условий, когда субсидию в Украине не назначат Фото: в ПФУ назвали одно из главных условий, когда субсидию в Украине не назначат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Субсидия в Украине 2023 не будет назначена, если у получателя есть долги по оплате за коммунальные услуги. Но все же есть исключения и в этой норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как объясняют в ПФУ, жилищная субсидия не назначается, в том числе на следующий период, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшую в течение трех лет, и общая сумма которой (на день обращения по назначению жилищной субсидии) превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

При этом есть случаи, когда субсидию назначат, несмотря на задолженность. Таких случаев три, а именно:

  • если документально подтверждена уплата задолженности;
  • заключен договор о реструктуризации задолженности;
  • потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке (есть определение об открытии производства по делу).

Субсидия в Украине

Есть список наименований, на которые предоставляется субсидия в Украине. В него входит перечень жилищных услуг - управление многоквартирным домом, снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электрической энергии, снабжение тепловой энергии, снабжение горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод, обращение с бытовыми отходами, расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам, расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления)

В этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. В частности, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон. Те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно. В тоже время, украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидії Субсидии в Украине
NEWS
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах