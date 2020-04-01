ПФУ назвав умову для початку виплат пенсіонерам по тисячі гривень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Верховна рада повинна ухвалити зміни до держбюджету, збільшивши його дефіцит

Пенсійний фонд почне виплати одноразової грошової допомоги в сумі 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн, після внесення Верховною радою змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік". Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, після ухвалення змін до держбюджету також почнуться виплати пенсіонерам, яким виповнилося 80 років. Щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень отримають 1,5 млн осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік - 9 205 гривень.

Крім того, якщо пенсіонер віком старше 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижче 2 600 гривень, додали в ПФУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. У той же час прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.